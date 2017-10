«Cuando todavía no sabes que has nacido», un vídeo que triunfa en Twitter Dos hermanos gemelos recién nacidos son bañados con la técnica 'Thalaso baby bath' C. GARCÍA Martes, 17 octubre 2017, 14:09

El tuitero Juan Ceñal compartió un adorable vídeo de dos bebés gemelos recién nacidos tomando un agradable baño. El título no ha podido gustar más a sus seguidores, «Cuando todavía no te has dado cuenta de que has nacido». El tuit se ha hecho viral en la red, con más de 14.000 retuits y más de 30.000 'me gusta'.

En el vídeo se puede ver a dos hermanos gemelos recién nacidos siendo bañados por una enfermera con la técnica 'thalaso baby bath'. Gracias a esta forma de bañar a los neonatos se logra que estén más calmados y no lloren ni se alteren al ser sumergidos bajo el agua.

Lo más curioso de este vídeo, y la razón de que Ceñal lo haya bautizado así, es que los pequeños permanecen en todo momento abrazados, como si todavía siguiesen en el interior de la placenta. Los gemelos trasmiten una sensación de paz y calma poco común en el mundo real.