Cómo saber si ha leído tu mensaje en WhatsApp aunque no tenga el check azul Hay dos formas de saber si esa persona que trata de ocultar cuando lee los mensajes los ha leído ya C. GARCÍA Martes, 8 agosto 2017, 09:16

Hay usuarios de WhatsApp que tienen la privacidad como máxima en su vida digital. No quieren que nadie sepa cuando se conectan ni tampoco quieren reproches de nadie cuando leen un mensaje y deciden no contestar. Gracias a que la aplicación permite ocultar la hora de conexión y el doble check azul que avisa de la lectura de un mensaje, estos usuarios pueden mantener en secreto estos detalles, pero los que prefieren saberlo todo se ponen muy nerviosos con su decisión.

Si no aguantas no saber si esa persona ha leído tu mensaje, estos trucos podrían ayudarte. Quizás no los conozcas o tal vez ya hayas explorado tanto alguna solución que te los sepas de sobra. Solo hay dos formas de saber si la otra persona (el que no tiene activado el check azul) ha leído tu mensaje en WhatsApp.

1- Mensajes de audio

Los audios son los únicos tipos de mensaje de WhatsApp a los que siempre les aparece el doble check azul, aunque esa persona lo tenga desactivado. El aviso azul aparece cuando el interlocutor ha reproducido el audio, así que no hay excusas de «lo vi pero no lo escuché».

Si eres un ansioso del check azul, tus conversaciones 100% audio son una solución.

2- Mensajes en grupos

En los mensajes de grupos de WhatsApp tampoco es posible desactivar el aviso de leído. Si mantienes pulsado el mensaje y le das a la opción de 'información', podrás saber si la persona que te interesa ha leído el mensaje en el grupo.

La parte negativa de esta opción es que ambos tenéis que estar en un grupo y solo funciona de ese modo. Podrías crear un grupo solo con esa persona, pero quizás sea un poco sospechoso... Al menos, si compartes algún grupo con la persona que te interesa saber si lee los mensajes, podrás saber si se ha conectado escribiendo en el grupo en cuestión.