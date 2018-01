Ryanair cambiará su política de embarque de equipaje el próximo 15 de enero A partir de ahora las maletas de menos de 10kg deberán pagar 5 euros para viajar en la cabina o serán destinadas a la bodega LA VERDAD Miércoles, 10 enero 2018, 12:06

Ryanair ha confirmado que su nueva política de equipajes entrará en vigor el próximo lunes 15 de enero. Tal y como explican en su web oficial, y de cara a «animar a los pasajeros a facturar más equipaje y reducir el número de consumidores con dos bultos en las puertas de embarque», a partir de ese día se podrán facturar maletas con un peso total de 20 kg (en lugar de 15) por un precio de 25 euros en lugar de 35. Además aquellos pasajeros que no reserven un embarque prioritario o un billete Plus o Flexi Plus no podrán volar con dos bolsas en cabina.

Se mantiene abierta la posibilidad de la pequeña para todo tipo de embarques pero aquellos que no dispongan del mencionado embarque prioritario, que costará 5 euros, tendrán que guardar su clásica bolsa de cabina cuyas dimensiones no superen 55 cm × 40 cm × 20 cm y un peso de 10 kg en la bodega. Ryanair advierte que si no se permite que la maleta viaje en la bodega se denegará el embarque.