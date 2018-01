Por qué 7 Región de Murcia obtuvo un 0'0% de share en las Campanadas Dando por hecho que es obviamente imposible que nadie las viese...¿es demasiado parcial el sistema de medición de audiencias? LA VERDAD Lunes, 8 enero 2018, 10:07

Es más que probable que a estas alturas ya hayas sido informado sobre uno de los datos más relevantes de la Nochevieja de 2017-18. Y es que más allá de las anécdotas, el vestuario de según quién o qué chistes incluyó José Mota, hubo un dato en concreto que levantaba ampollas en el mundo de la comunicación y el de la producción audiovisual y volvía a alzar las voces contra lo que a todas luces siempre se ha visto una forma injusta de recabar estadísticas: los audímetros.

Y es que cuando La Guerra de los Medios, un programa de radio salido de la Complutense de Madrid y creado y conducido por estudiantes, reveló los datos de audiencia de las cadenas autonómicas, más allá, una vez más, del perenne tema catalán, sorprendía que tanto Castilla y León Televisión como 7 Región de Murcia habían obtenido un pésimo (y poco realista) 0'0% de share:

📉 #AUDIENCIAS | La 7 TV Región de Murcia (@La7_tv) fue la otra autonómica que no vio nadie. Sus campanadas obtuvieron un 0,0% de share y 0 espectadores a las 00:00 horas. Prometían #CampanadasDiferentes y lo fueron. pic.twitter.com/qJmFGA15NJ — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 2 de enero de 2018

¿Es esto posible?, se preguntaban algunos en Twitter. «¿Acaso esta gente no tiene familia?», ironizaba algún usuario. Obviamente no, no es posible. El problema es, una vez más, el de los audímetros. Y es que, como ha contado Kantar Media (la empresa que mide audiencias en España) a El País, en el territorio nacional hay 4.600 audímetros, de los cuales sólo 215 están distribuidos por toda la Región de Murcia.

Según los datos del INE del pasado año 2016, en la Región viven aproximadamente un millón y medio de personas. Cuántas de estas personas pueden ser cuantificables como audiencia es un dato algo más complejo de obtener (y más relativo: ¿es un niño de 10 años audiencia o no?) pero desde luego está claro que el sistema de los audímetros parece más que insuficiente.

Algo que evidencia claramente el dato de 0'0% de share durante las Campanadas de este año.