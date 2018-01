Le citan para una colonoscopia 20 años después de morir de cáncer de colón Angustias muestra el correo que recibió en su domicilio y una foto de su marido. / Alfredo Aguilar / Ideal.es La mujer de un hombre que falleció de cáncer de colon no da crédito a la misiva que ha recibido C. GARCÍA Martes, 23 enero 2018, 08:20

Con las manos y todo el cuerpo temblando se quedó Angustias cuando leyó la carta que le enviaron desde Sanidad de Andalucía. Según cuenta al diario Ideal esta mujer de Granada, la carta decía: “Queremos hacer partícipe del programa de Prevención Precoz de cáncer de colon y recto”. Iba dirigida a su marido, que falleció en 1998 a causa de esa enfermedad.

En la carta citaban al esposo de Angustias para una prueba para prevenir el cáncer de colon que terminó con su vida. Le informaba que debían analizar posibles muestras de sangre en sus heces que detectarían la “presencia de alteraciones”. Una prueba que llega con más de 20 años de retraso, pues su marido falleció sin que la sanidad hiciese mucho por él ante el desconocimiento de su enfermedad.

Esta mujer explica en el Ideal.es que su marido enfermó en el año 1994. Los médicos no sabían muy bien que le ocurría y no encontraron solución a su problema. Tras varios años luchando contra una enfermedad que no le fue detectada y terminó muriendo.

No se sabe muy bien porqué Angustias ha recibido ahora esa carta dirigida a su marido. Es un claro error, pero uno que ha sentado muy mal a esta granadina. Ella afirma que reclamará a Sanidad por ello.