7 rasgos que comparten las personas inteligentes

El diario El Confidencial ha publicado una lista de rasgos que podrían darnos una pista de que nuestro CI es superior a la media. No se trata de ningún test ni pruebas científicas, por lo que su validez tampoco es algo en lo que debamos confiar a ciegas. Es más bien una recopilación de diferentes estudios científicos sobre tendencias aplicado a la inteligencia. Estos son los 7 rasgos que cita el periódico:

1) Tienes gato

Los amantes de los animales, y aquellos que tienen uno como mascota, han demostrado a lo largo de la historia ser más inteligentes que la media. Son, por ejemplo, Albert Einstein, Pablo Picasso o Mark Zuckerberg. Y si el compañero peludo es en concreto un gato, más CI.

Lo demostró un estudio llevado a cabo por la Carroll University de Wisconsin en 2014, el cual reveló que las personas que viven con felinos suelen presentar un mayor cociente intelectual, aunque los dueños de perros resultaron ser más extrovertidos. La investigación apunta a las diferencias de personalidad entre la gente que prefiere perros como compañía y quienes prefieren gatos. A estos últimos les consideran más hogareños, tendentes quizá a optar por realizar actividades de cariz intelectual en casa, como la lectura o el cine.

2) Eres alto

Tener más estatura que la media no solo es bueno para llegar al estante más alto del supermercado o para ser jugador de baloncesto, también lo es para tu cerebro.

Una investigación publicada en Princeton descubrió que las personas que tienen los mejores y más cualificados trabajos son seis décimas más altas que aquellos que tienen puestos manuales.

3) Empezaste a leer pronto

También comentado por este diario, un estudio realizado en 2012 en Reino Unido a casi 2.000 parejas de gemelos reveló que el hermano que había aprendido a leer antes contaba con mejores habilidades cognitivas. Un arma de doble filo para la competitividad entre hijos de la misma madre, teniendo en cuenta, además, que hay estudios que apuntan a que el mayor cuenta con más inteligencia.

4) Eres liberal

En un artículo publicado en 'Social Psychology Quarterly', basado en los análisis del Estudio Longitudinal de la Salud Adolescente y las encuestas sociales generales, las personas más inteligentes pueden ser más propensos a adquirir nuevos valores y preferencias como el liberalismo, el ateísmo o la no exclusividad sexual que los que no son tan listos. El estudio concluía que las personas "muy conservadoras" tenían un promedio de 95 en su coeficiente intelectual mientras que los "muy liberales", un 106.

5) Eres gracioso

Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Viena y publicado por la revista 'Cognitive Processing' determinó que las personas que disfrutan del humor negro tienden a destacar en las pruebas que miden la inteligencia verbal y no verbal, a la vez que contaban con más probabilidades de tener niveles más altos de educación. Sin embargo, el procesamiento de cada tipo de humor no depende solo de cada individuo sino también del sexo y de la cultura.

En la investigación, quienes disfrutaron y comprendieron las viñetas de humor negro no solo destacaron por su inteligencia, sino que tenían una baja agresividad y un estado de ánimo estable.

6) Eres introvertido

Las personas que habitaban en zonas menos densamente pobladas estaban más contentos con la vida que llevan que los que residían en zonas del centro de la ciudad. Además, es capaz de adaptarse más fácil a una nueva forma de vida, según un estudio publicado en la revista 'British Journal Psychology'.

7) Eres nocturno

Ser un noctámbulo no siempre es el más sociable de los hábitos, pero podría ser un fuerte signo de inteligencia. Diversas investigaciones han descubierto que los niños que eran más activos durante la noche obtenían una mejor calificación en las pruebas. En concreto, los pequeños que se acostaban sobre las 00:29 horas tenían más CI que aquellos que lo hacían a las 22:00.