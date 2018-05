¿Te puede haber multado un radar aunque no hayas visto saltar el flash? Los radares modernos están hechos a prueba de pillos y difícilmente pueden burlarse LA VERDAD Jueves, 17 mayo 2018, 13:31

En la mayoria de los casos, las multas por exceso de velocidad suelen ser por un pequeño margen de unos kilómetros y no suelen exceder los 200€ de multa. Aun así, no cesan los pillos en intentar evadir los radares de tráfico sin éxito. Seguro que en alguna ocasión hemos escuchado más de una leyenda urbana de cómo despistar un radar y evitar ser multado, ya sea impregnar la matricula con determinadas sustancias o circular muy rápido para que el radar no sea capaz de detectarnos.

Sentimos decirlo, pero la mayoría de estos «trucos» no funcionan. Algunos de los radares disponibles hoy en día captan vehículos hasta a 320 km/h asi que ir muy rápido no sirve de nada. Y cuidado con doblar la matrícula para evitar ser identíficado porque conlleva hasta 200€ de multa.

Atento a las siguientes triquiñuelas porque además de ser inútiles pueden salir caro si te pillan

- Los radares fijos siempre están señalizados: Suelen estarlo, sí, pero también pueden haber radares fijos sin señalizar que controlen ambos sentidos de la calzada.

- Por la noche, los radares no funcionan: Aunque no haya luz, los radares están dotados de infrarojos para leer tu matrícula incluso en condiciones adversas. En muchos no es necesario que salte el flash para hacer una foto correcta.

- Todas las cabinas tienen un radar: Tampoco es del todo cierto, la DGT asitúa algunas de estas cabinas vacías a modo disuasorio.

- Los radares móviles no multan si el coche camuflado está en marcha: Los radares móviles son capaces de compensar la velocidad del coche donde están instalados para medir la de el resto, asi que no te librarías de una multa.

- Inhibidor de radares: Con uno de estos artilugios sí podras burlar un radar, pero como te pillen las autoridades te enfentarás a multas de hasta 6.000€, sin posibilidad de disminución, y la retirada de 6 puntos del carné de conducir.