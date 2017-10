Se queda tuerta tras jugar un día entero con su móvil La chica de 21 años aseguró que se quedó absorta con el juego y que ni comía C. GARCÍA Viernes, 13 octubre 2017, 08:20

Una joven de 21 años de Guangdong, en China, ha perdido la visión de uno de sus ojos después de jugar durante un día entero a un juego de su móvil, el Arena of Valor, conocido también como Honour of Kings.

Según reconoció en The Telegraph, el juego la tenía completamente enganchada, «estaba tan absorta por el juego que me olvidaba de comer, y no escuchaba a mis padres cuando me llamaban para cenar». El juego pasó a ser su prioridad en la vida, los días que no tenía otra cosa que hacer se levantaba a las 6 de la mañana para empezar a jugar, podía estar hasta la tarde sin parar.

Después de muchas horas de juego ininterrumpidas, la chica empezó a notar que la vista se le nublaba. Tras acudir a Urgencias, los médicos le diagnosticaron una pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a la fatiga visual que le habían provocado tantas horas fijando la vista al móvil.