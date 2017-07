El 'punto G' del paladar Once mujeres fundan 'Punto G-astronómico', el primer club femenino de Murcia 03:54 Las integrantes del club 'Punto G-astronómico'. / Edu Botella / AGM MARTA SEMITIEL Murcia Domingo, 23 julio 2017, 17:25

¿Imaginan a once mujeres alrededor de una mesa para hacer crítica gastronómica, disfrutar de un buen rato entre amigas y difundir cómo es cada bocado que prueban? Así es la actividad que realizan en Punto G-astronómico, el primer club de gastronomía femenino de la Región. Once amigas. Once amantes de la comida. Once mujeres a las que se conquista por el estómago. Once mujeres que presumen de serlo, aunque no lo reivindican. Once profesionales y trabajadoras que se reunirán una vez al mes para sacar punta a la gastronomía murciana.

A pesar de que no existía un grupo igual en la Región, Concha Alcántara, periodista y una de las fundadoras del club, reconoce que su formación no obedece a ninguna razón comercial, sino que “nace de una noche disfrutando de la gastronomía entre varias amigas, aquel día pensamos: ¿Por qué no crear un club desde el que conocer más sitios y propuestas gastronómicas de la Región y difundirlas?”. Y eso hicieron.

Llevan unos pocos meses de andadura y ya han conseguido estar bien consideradas allá donde van. Los chefs les preparan platos especiales, modificando incluso su carta para el día que ellas van a visitarles. ¿Cómo los evalúan? Carmen Ramil, otra de las ideólogas pioneras, responde a esa pregunta: “Somos once, así que hay once criterios diferentes de evaluación, por eso hemos generado una guía de parámetros que evaluamos todas, desde el punto de vista estético, la calidad de los alimentos e incluso la accesibilidad del local para discapacitados. Precisamente porque somos un grupo muy ecléctico y muy diferentes las unas de las otras, hemos formado esa guía para evaluar de forma objetiva y general cada sitio al que vamos a comer”.

Ramil es diseñadora. Ella lleva la voz cantante a la hora de vestir a las componentes de 'Punto G-astronómico' dentro de una misma tónica, “para crear una imagen de grupo, porque la imagen es muy importante”, apunta. Para su encuentro con ‘La Verdad’, el club femenino decidió enfundarse en tonos pastel y establecer la cita en el Restaurante Real Casino de Murcia.

El placer por el placer

En muy pocas ocasiones se ve a alguien disfrutar de algo, invertir tiempo, dinero y trabajo, por el mero hecho de satisfacer un gusto. Y mucho menos a once mujeres juntas, haciendo justamente eso: homenajear al placer por el placer. Pero ojo, porque esto no es un comer por comer. Es matar dos pájaros de un tiro: disfrutar de la comida y disfrutar compartiendo la valoración de esa comida. ¿No les da miedo engordar? Pues no. También en esto se salen de la tónica general femenina imperante en la sociedad, asegurando que no les preocupa “para nada, porque es un homenaje que te das una vez al mes. No es algo que estés haciendo todos los días”, responden casi al unísono.

De momento, 'Punto G-astronómico' es un grupo cerrado. “Todavía no hemos decidido qué hacer ni cómo será la admisión de nuevas mujeres”, cuenta Ana Bernal, fotógrafa profesional y también del club. Lo que sí tienen claro es que la gastronomía murciana se merece la difusión que ellas están tratando de darle. “Nuestro objetivo es dar a conocer los sitios que visitamos, porque creemos que la Región tiene mucho potencial que explotar a nivel gastronómico y tiene muchas cosas que poner en valor, además de su cocina de autor”, apunta María Martínez Zamora, también una de las cuatro creadoras de este club y directora de eventos del Restaurante Real Casino de Murcia.

¿Qué productos de la Región no se conocen fuera de ella? La fotógrafa tiene claro que sus imprescindibles son, “por ejemplo, el chivo, que es como el cordero segureño, pero es cabra, y es una carne deliciosa; también el caldero del mar menor, que es exquisito, nuestro arroz y habichuelas, nuestra verdura de la huerta, el melocotón de Cieza o el pero de Cehegín… Hay tantísimos alimentos buenísimos, que es una pena no darlos a conocer”, sentencia.