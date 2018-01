Puigdemont besa la bandera de España en Copenhague El expresident de la Generalitat fue instado por un joven que coincidió con él en el aeropuerto ABC Martes, 23 enero 2018, 13:30

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont fue sorprendido en Copenhague por un joven que le pidió besar una bandera de España. Puigdemont, que se encuentra desde ayer en Dinamarca, accedió al requerimiento y besó la bandera. «No tengo ningún problema con España», se escucha decir al expresidente catalán en el vídeo que ha sido difundido a través de las redes sociales.

En las imágenes se ve al joven acercarse a la mesa en la que Puigdemont: «Buenos días, señores. Aquí traigo la bandera de España, Puigdemont, que sé que te gusta». «Claro que me gusta», responde el líder del PDCat. «Cógela y dale un besito, por favor», insiste el joven, que se llama Víctor Moreno. Ante el requerimento, Puigdemont coge la bandera española y la besa: «No tengo ningún problema. No tengo ningún problema con España».

Tras un breve intercambio dialéctico que Puigdemont mantiene sin perder la calma —«Hemos votado en masa», llega a decir—, el joven se despide del líder independentista y sus acompañantes de la siguiente manera: «Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día todos». En el inicio del vídeo el joven habla a cámara y se refiere a Puigdemont como «Puigdemierda».

Entrevistado en Antena 3, Víctor Moreno ha dicho que él solo pretendía gastarle una broma al ofrecerle besar la bandera española «Ha sido un gesto bastante cómico. No le he obligado. Solo se la he puesto en los morros y se lo ha tragado como si fuera un choricito», ha declarado el joven.

Moreno ha defendido que en ningún momento increpó al expresidente catalán. «He sido muy amable. He dicho "buenos días a todos, qué tal estáis", y luego he hecho una pregunta sobre la independencia», ha justificado. «Se está contradiciendo. Él realmente no ama a España».