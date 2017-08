Esta es la postura perfecta para dormir según la ciencia Un estudio ha resuelto cual es la mejor postura para dormir en una cama C. GARCÍA Jueves, 3 agosto 2017, 08:21

Dormir en verano se convierte en muchos lugares en una misión imposible. El calor impide conciliar el sueño hasta al más marmota del hogar. Si a pesar de las altas temperaturas logras conectar con Morfeo, la ciencia te recomienda cual es la postura ideal para que tus noches sean perfectas.

Según un estudio realizado por la Universidad de Stony Broock, en Nueva York, y publicado en The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, muchos de los dolores musculares que sufrimos, algunas lesiones incluso el insomnio podría estar provocado por una mala postura de la cabeza, los brazos, la espalda o las piernas al dormir.

Estos científicos creen que dormir del lado izquierdo puede resultar beneficioso para la salud por muchos motivos. Esta postura es buena para que el sistema linfático 'limpie' los residuos del sistesma nervioso. Además es una postura recomendada para mujeres embarazadas, niños y para todo el mundo en general porque mantiene la espalda y el cuello erguidos y ayuda a respirar mejor y evitar apneas.

La postura de dormir boca abajo no es nada recomendable, pues se ejerce mucha presión sobre los pulmones y el estómago además de ser perjudicial para la espalda.