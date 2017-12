El AVE se pone a prueba en el desierto Talgo dotado con la tecnología para resistir el calor y la arena que hará el trayecto entre La Meca y Medina. / LV El consorcio español encargado del tren entre La Meca y Medina organiza el primer viaje para el domingo después de varios retrasos IÑAKI ESTEBAN Viernes, 29 diciembre 2017, 11:21

Se suponía que el proyecto iba a tener la bendición divina por conectar en dos horas y media las dos ciudades santas del islam, La Meca y Medina. Pero lo cierto es que está siendo una penitencia para el consorcio de empresas españolas que está construyendo los 450 kilómetros de alta velocidad en Arabia Saudí.

No han faltado los retrasos ni, al principio, el remoloneo con los pagos. Presionados por el compromiso de lanzar el primer viaje del 'AVE del desierto' antes de que acabe el año, lo han programado para el 31 de diciembre, con una velocidad media menor a la que está en el contrato. Los viajeros serán todos VIP. Los de a pie, valga la paradoja, tendrán que esperar, pero no en la estación, ya que algunas no se han terminado y este sí es a día de hoy uno de los grandes pecados de la iniciativa.

Constituye uno de los grandes proyectos de la llamada Marca España. El consorcio de empresas en el que están, además de Renfe y Adif, pesos pesados de la economía patria como OHL, Indra, Talgo y Dimetronic-Siemens, ha superado los litigios con el contratante, la Saudi Railways Organization, que se ha puesto al día de los pagos incluida la partida más cara, la de los trenes Talgo 350 Haramain. Llevan incorporados 30 tecnologías distintas para su adaptación a las altas temperaturas y las arenas del desierto. Por el diseño, la construcción, electrificación y señalización de la vía, así como por el suministro de 36 trenes, y su operación y mantenimiento durante doce años, Arabia Saudí pagará 6.736 millones de euros, si todo va sobre ruedas. Uno de los AVE, con 400 plazas, estará reservado para el uso exclusivo de la familia real de uno de los países petrolíferos por excelencia.

El viaje del domingo se realizará a velocidades que irán desde los 150 y 170 hasta los 300 kilómetros por hora. No es lo que la gente espera de un AVE, pero las empresas españolas se defienden aduciendo que eso también ocurre en casa cuando la geografía peninsular se pone brusca. No obstante, el compromiso entre las partes implica que el trayecto deberá cubrirse en dos horas y media, haya o no tormenta de arena.

Según los planes, los trenes circularán con pasajeros invitados los viernes y sábados hasta el 15 de marzo, fecha a partir de la cual podrían utilizarlo los viajeros de pago, entre los que no faltarán los peregrinos.

Pero en este punto también surgen dudas debido a la renqueante marcha financiera de empresas saudíes involucradas en el proyecto. La estación de La Meca, encargada a Binladin, la mayor constructora del país y propiedad de la familia del fallecido líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, acumula retrasos considerables. La de Yeda aún no ha comenzado porque la constructora ha quebrado. Cinco estaciones jalonarán el trayecto entre las dos ciudades santas.

Los peregrinos podrán atravesar su tierra bendita a toda velocidad si todo acaba en buen puerto. Aquellas marchas míticas y masivas a pie pasarán dentro de poco a la historia.