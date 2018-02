Políticos a la fuga Nacido en Australia en 1971 y 'hacker' juvenil, Julian Assange alcanzó la fama con la filtración de miles de documentos en WikiLeaks. Tiene la nacionalidad ecuatoriana. / R. C. Puigdemont lidera la lista de 'Time' de los dirigentes y activistas prófugos más buscados. Le siguen Julian Assange, el clérigo turco Fetullah Gulen, el primer ministro kosovar y el líder de la 'revolución de las rosas' de Georgia INÉS GALLASTEGUI Domingo, 4 febrero 2018, 18:04

La revista 'Time' publicó el martes la lista de los «cinco fugitivos geopolíticos más buscados de 2018». La lidera el 'expresident' Carles Puigdemont, autoexiliado en Bruselas para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo, que le investiga por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. La prestigiosa revista norteamericana fundada en 1923 -con 23 millones de lectores- incluye en esta peculiar relación al creador de WikiLeaks, Julian Assange; al clérigo turco Fetullah Gulen, opositor de Erdogan; al primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, procesado por crímenes de guerra; y a Mijail Saakashvili, expresidente georgiano acusado de corrupción. «A veces, los prófugos son héroes para quienes se oponen a sus potenciales carceleros», recuerda el periodista Ian Bremmer.

Julian Assange - Pirata informático El 'hacker' y activista escondido por violación

Si Puigdemont es la novedad en la lista de 'Time', Julian Assange es, pese a ser el más joven, veterano en el arte de la fuga. A través de su web WikiLeaks filtró miles de documentos clasificados sobre Guantánamo y las guerras de Irak y Afganistán. Pero lo que motivó su huida no son los posibles cargos de Estados Unidos por revelar información secreta que podría comprometer la seguridad nacional, sino la acusación de violación por parte de dos mujeres en Suecia. Assange se ocultó en Londres, pero cuando las autoridades británicas accedieron a la petición de extradición de Estocolmo se refugió en la embajada de Ecuador. Allí permanece desde el 19 de junio de 2012. Aunque la fiscalía sueca ya ha retirado la orden de arresto, el pálido huésped teme la reacción de Washington si sale de su escondite. El nuevo Gobierno ecuatoriano admite que Assange es «una molestia», y su presidente le reconvino por inmiscuirse en la política española cuando defendió la independencia de Cataluña.

Fetullah Gulen - Predicador turco Una red de millones dirigida desde Estados Unidos

El teólogo musulmán moderado, autoexiliado en Pensilvania desde 1999, colaboró en el ascenso al poder de Racip Tayyip Erdogan -primer ministro en 2003 y presidente desde 2014- y ayudó a su partido, el AKP, en la reislamización del país, fundado como república laica con el ejército como garante de la separación del poder religioso del político. Pero ambos líderes se enemistaron y Gulen se convirtió en uno de los críticos más feroces de su antiguo aliado a través de su movimiento, Hizmet, con millones de seguidores dentro y fuera de Turquía. Erdogan lo acusa de orquestar el fracasado golpe de Estado de julio de 2016, que aún hay quien considera un 'autogolpe' simulado para justificar la purga masiva de disidentes, con 50.000 detenidos y 150.000 funcionarios expulsados. Ankara, en su escalada autoritaria, ha pedido varias veces su entrega, que Washington rechaza por falta de pruebas.

Mijail Saakashvili - Expolítico georgiano y ucraniano El prófugo apátrida perseguido por dos países

Ministro de Justicia de Eduard Sheverdnadze, sus iniciativas contra la corrupción le enfrentaron a su partido. En las elecciones de 2003 denunció el 'pucherazo' de su antiguo jefe y, apoyado por Estados Unidos, promovió la llamada 'revolución de las rosas'. Su presidencia, entre 2004 y 2013, fue convulsa, incluida la Guerra de Osetia del Sur y el enfrentamiento con Rusia. Ya retirado, aceptó el encargo del presidente ucraniano, Petró Poroshenko, de gobernar la provincia de Odesa. Apenas duró un año. Ahora Georgia pide su extradición para juzgarle por corrupción, abuso de poder y malversación de 5 millones de dólares de fondos públicos, mientras que Ucrania lo asocia a la organización criminal prorrusa de Yanukóvich. En diciembre fue grabado cuando amenazaba con tirarse desde el tejado de su casa de Kiev y logró zafarse de la policía protegido por sus partidarios. Desde el viernes está en arresto domiciliario.

Ramush Haradinaj - Primer ministro de Kosovo Nueve de los diez testigos de sus crímenes murieron

En realidad, Haradinaj no es un prófugo: sigue presidiendo el gobierno de su país, pero se le acusa de torturar, secuestrar y asesinar a decenas de civiles durante la guerra en la que esta región serbia de mayoría albanesa y musulmana se proclamó república independiente. Haradinaj, comandante del Ejército de Liberación de Kosovo a finales de los noventa, fue absuelto dos veces por el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en La Haya por falta de pruebas, tras la oportuna muerte de nueve de los diez testigos en atentados, tiroteos, peleas e incendios. Ahora, no solo Belgrado quiere llevarle al banquillo; el parlamento kosovar, respaldado por EE UU y la Unión Europea, ha acordado constituir un tribunal especial, con sede en Holanda pero bajo jurisdicción local, para juzgar los crímenes de guerra de la élite política kosovar.