La policia alemana busca al 'acosador' que envió más de 100 pizzas a un abogado El letrado llegó a recibir hasta 15 pizzas a lo largo de un día LUIS AVILÉS Lunes, 19 febrero 2018, 12:59

La policía de la ciudad alemana de Dortmund, al oeste del país, busca a un 'acosador' que durante las ultimas semanas ha mandado hasta 100 pizzas a la casa de un abogado de la ciudad. Resulta que Guido Grolle, victima de esta molesta broma, se encuentra en la molesta situación en la que durante todo el día es interrumpido en su trabajo al recibir infinidad de pizzas que él no ha ordenado.

“Es muy irritante, ya ni puedo trabajar”, explicó Grolle, que asegura que hay días que a primera hora de la mañana empieza a recibir mensajes de confirmación de los envíos. Un día llegó a recibir hasta 15 pizzas no deseadas.

De momento, la policía se encuentra desconcertada, ya que según Grolle no es posible que se trate de algún rival o cliente insatisfecho. Se especula con la posibilidad de que sea un robot o programa informático mal programado que está sufriendo errores.

El medio alemán Ruhr Nachrichten apunta que la verdadera víctima de este asunto, no es el letrado, sino las pizzerías, que están viendo como no se les paga por los productos. Como informa el periódico, es ilegal cualquier acto que afecten seriamente la forma de vivir de los demás, por lo que esta 'broma', o no tanto, podría conllevar multas económicas y sentencias de hasta 3 años de prisión.