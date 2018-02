La polémica multa de 200 euros a un ciclista en Galicia Muchos otros ciclistas se han volcado para apoyarle y no dan crédito a la sanción C. GARCÍA Miércoles, 28 febrero 2018, 19:03

Un ciclista de Ourense recibió una multa de la Guardia Civil hace unos días por circular con luz trasera intermitente. Según dijo el agente que puso la sanción, este tipo de iluminación parpadeante está prohibida.

La cuenta Planeta Triatlon de Facebook compartió la imagen de la multa y las reacciones no se han hecho de esperar. Muchos otros ciclistas se han volcado del lado del multado, asegurando no entender la multa, incluso apuntando que no existe tal norma de circulación.

El ciclista deberá pagar una multa de 100 euros si paga antes del plazo marcado. Si se excediera, la cuantía ascendería a 200 euros.