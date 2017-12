Un piloto de combate estadounidense asegura haber visto un OVNI

Aunque tradicionalmente en el imaginario colectivo los Objetos Voladores No Identificados -conocidos como OVNIs- están asociados con los fenómenos extraterrestres y la vida en otros planetas, en realidad no tienen por qué tener un origen extraplanetario. Tal y como recoge ABC, los oficiales David Fravor y Jim Slaight no tienen muy claro qué vieron aquel extraño día de 2004, pero en una entrevista con el New York Times Fravor afirma con rotundidad: «No tengo ni idea de qué vi, pero quiero pilotarlo».

Y es que según su relato, Fravor y Slaight estaban en una misión de entrenamiento sobre el Pacífico, a unos 160 kilómetros de la costa, cuando recibieron un mensaje por radio en su cazabombardero F/A-18F Super Hornet (conocido como F18 a secas). Un oficial del crucero USS Princeton les preguntaba si el avión llevaba armas a bordo. Ante su respuesta (que tan sólo llevaban un par de misiles de mentira, totalmente inofensivos), les dió unas coordenadas.

Y es que el Princeton llevaba semanas siguiendo un extraño contacto. Algo que parecían varias aeronaves que, como por arte de magia, aparecían en los radares a una altitud de 24.000 metros y que luego se lanzaban hacia el mar, deteniéndose y cerniéndose a unos seis kilómetros de altura. Después de eso, los contactos desaparecían del radar o se escabullían. Ahora tenían uno de esos objetos cerca así que desviaron a los pilotos para tratar de establecer contacto.

Al llegar a la posición indicada no podían ver nada. Los radares de los F-18 también marcaban que estaban solos. Entonces Fravor relata que vio como un objeto ovalado de unos 12 metros volaba a apenas unos metros de altura, a ras de las olas, levantando una estela. Parecía saltar arriba y abajo de forma errática y tenía un aspecto blanquecino. Cautelosos, los tripulantes del cazabombardero iniciaron un suave descenso hacia la «perturbación». Pero, de repente, la «mancha» comenzó a ascender hacia ellos, así que Fravor decidió iniciar un descenso directo hacia el OVNI. Pero entonces, el objeto abandonó su trayectoria.

«Aceleró como nada que haya visto», dice Fravor en la entrevista. Según recuerda, se quedó «bastante sobrecogido». Después de perder el contacto, el USS Princeton les marcó un punto de reunión, a casi 100 kilómetro de distancia. Pronto, el operador les llamó de nuevo. «Señor, no va a creerlo, pero esa cosa está en el punto de encuentro». Según dice Fravor, el objeto había tardado menos de un minuto en recorrer 100 kilómetros.

Cuando llegaron al punto, no había ni rastro del OVNI, así que Fravor y Slaight volvieron al portaviones del que habían partido: el USS Nimitz. Según este oficial, sus superiores no abrieron ninguna investigación para estudiar lo ocurrido, pero sus compañeros no tardaron en reírse de él al enterarse del extraño capítulo. Cuando un compañero le preguntó a Fravor qué había visto, este respondió: «No tengo ni idea. No tenía plumas, alas o rotores y dejó atrás a nuestros F-18». Y añadió: «Quiero volar uno».