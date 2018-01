Un perro de raza peligrosa mata a un caniche ante los ojos de su dueña La mujer también llevaba a un perro de aguas pero este consiguió huir C. GARCÍA Miércoles, 17 enero 2018, 08:26

Cuenta Rosalía en el diario 'Las Provincias' que paseaba por Valencia con su caniche y su otro perro cuando vio que de frente se acercaba un American Staffordshire terrier, una raza de perro considerada potencialmente peligrosa. Explica que vio como el chico que lo paseaba, de 20 años, soltaba al perro por la calle sin bozal.

En un principio, el American Staffordshire se acercó a su caniche y lo olisqueó, un gesto muy común entre canes. Pero el reconocimiento duró poco. Según Rosalía su caniche no pesaba más de cinco kilos, y el American Staffordshire le agarró del abdomen con su mandíbula y empezó a zarandearlo con mucha rabia.

La dueña del caniche atacado no soltó la cuerda con la que ataba a su perro, trató de liberarlo pero el otro can no quería soltarlo. Cuando se dio cuenta, su caniche ya estaba muerto. El perro atacante también se acercó al perro de agua de Rosalía, pero este salió corriendo y lo evitó.

Según relata esta valenciana, el American Staffordshire solo soltó el cuerpo inerte del caniche cuando otro hombre lo agarró por las patas traseras. Ella se refugió en una casa y esperó hasta que llegó la Policía. El dueño del perro había huido y el perro potencialmente peligroso esperaba en la puerta de la casa a que saliera Rosalía.

El perro atacante ha sido puesto a disposición de una protectora a expensas de lo que decidan las autoridades judiciales. El joven que lo paseaba reconoció que el perro no era suyo, sino de su hermana. A ella se le ha abierto un acta por mordedura de perro.