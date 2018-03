La «patética» entrevista de trabajo que tuvo que sufrir una joven en Murcia Denuncia haber estado esperando dos horas para ser atendida solamente durante un minuto LV Jueves, 1 marzo 2018, 12:07

C. L. S., una joven que se encuentra buscando trabajo en Murcia, denuncia haberse sentido estafada en el proceso de selección para un puesto como teleoperadora.

Ocurrió ayer, 28 de febrero, en un conocido centro de negocios de Murcia, donde había sido citada junto a otras 200 personas para que se presentara a la entrevista por el puesto de trabajo. "Ofrecía condiciones buenas, no optimas, para los tiempos que corren", explica a 'La Verdad' al narrar por qué había acudido a la cita a pesar de que desde un principio la comunicación con la empresa le levantó ciertas sospechas.

Según detalla, las candidatas al puesto habían sido citadas por correo electrónico diciéndoles que se presentaran en cualquier momento del día 28, "dentro de unas franjas horarias establecidas". A su llegada al edificio, "la cola de candidatas salía por la puerta de la oficina que tenían contratada para realizar las entrevistas", algo que comentaron entre todas las candidatas.

La afluencia de gente hizo que C. L. S. tuviera que esperar más de una hora hasta pasar a una sala intermedia donde coincidía con otras 11 candidatas que luego iban pasando en grupos de tres personas tras una media hora más de espera. Así, a la hora y media, se encontró con quien la entrevistadora, que se limitó a plantear tres únicas cuestiones: "Dime tu nombre, dónde resides y tu experiencia como teleoperadora", explica que le dijeron. Tras responder, "de acuerdo, gracias", fue la única respuesta que recibieron las tres candidatas al puesto.

Ante una situación que C. L. S. consideraba injusta, quiso saber al menos la empresa que le había convocado y la respuesta de la entrevistadora fue descortés y cortante: "¿Qué día es hoy? Hoy es la fase de entrevista y las preguntas las hago yo".

Ante esta situación, la joven que ha denunciado en redes sociales lo que para ella ha sido la "peor entrevista" de su vida, hace una reflexión: "Los candidatos nos preocupamos y nos tomamos en serio la búsqueda de empleo; en mi caso, me he preocupado en ir a la copistería, sacar mi CV (había que llevar CV en mano), desplazarme al centro de Murcia, pagar parquímetro, esperar casi dos horas de reloj para salir totalmente estafada por este tipo de organizaciones empresariales. No nos gusta sentirnos estafados", concluye.

La empresa que llevaba a cabo el proceso de selección se desconoce, más allá de que busca cubrir 10 vacantes de teleoperadora sin exigir requisitos concretos en la oferta.