¿A partir de qué hora no deberías tomar más café? Si quieres dormir bien por las noches, deberías evitar el café a ciertas horas

Está claro que para muchos, el café matutino es mucho más que necesario para poder despertarse. Esa dosis de cafeína es lo que el cuerpo o el cerebro necesita para activarse y empezar la jornada. Lo que hace esta sustancia estimulante es reducir la acción de la adenosina.

La adenosina es una sustancia que genera nuestro cerebro para relajar nuestro sistema nervioso. Conforme va avanzando el día, la adenosina no hace tener la sensación de estar más cansados. El café frena esa acción y nos hace estar alerta, más activados y con menos sensación de agotamiento.

El problema es que a ciertas horas, no dejar que la adenosina haga su efecto en nuestro cuerpo puede tener consecuencias en nuestro descanso nocturno. ¿A quién no le ha pasado estar tumbado en la cama sin poder dormir? Quizás es porque has tomado café o té por la tarde. Por ello, los expertos aconsejan no tomar ninguna de estas bebidas a partir de las dos de la tarde.

Por otro lado, es importante tener en cuenta la importancia de disfrutar de las horas de sueño necesarias. En este caso, los médicos aconsejan que no sean menos de 7 horas. Si no se descansa lo suficiente, se pueden sufrir enfermedades graves, como obesidad, diabetes o aumento de la tensión arterial.