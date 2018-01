Un niño de 8 años explica lo que significa padecer el síndrome de Asperger «No soy ni loco, ni frikie, ni raro. Mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información» J. ESPINOZA Jueves, 4 enero 2018, 11:22

Federico es un niño de 8 años que padece el síndrome de Asperger y su explicación sobre lo que supone este síndrome se ha hecho viral en Facebook. Su madre decidió publicar el vídeo con el título ‘Asperger...mejor explicado imposible’ hace aproximadamente un mes, y ya cuenta con 8 millones de reproducciones, habiendo sido compartido más de 250 mil veces por los usuarios de la red social.

En el vídeo el pequeño empieza diciendo «Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura». Continúa explicando que si suponemos que el cerebro de las personas está hecho de piezas de LEGO, podríamos decir que gran parte de las personas lo tiene construido habiendo seguido las instrucciones, pero que los Asperger son diferentes porque su cerebro ha sido construido con las mismas piezas pero sin haber seguido dichas instrucciones.

Además, Federico aprovecha la ocasión para que aclarar algo importante: «No soy ni loco, ni frikie, ni raro. Mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información, pero soy un niño como cualquier otro, con sueños, ilusiones y solo quiero que me conozcan y me ayuden a encajar».

De esta manera, el pequeño ha conseguido explicar de la manera más sencilla posible lo que significa padecer el síndrome de Asperger a millones de personas alrededor del mundo.