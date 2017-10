Una mujer de 150 kilos asfixia a su hija al sentarse encima La mujer se sentó encima de la pequeña, de nueve años, para castigarla C. GARCÍA Miércoles, 18 octubre 2017, 10:18

Verónica Green intentaba aleccionar a su hija por una mal comportamiento que había tenido. Al ver que la niña de 9 años no le prestaba atención se sentó encima de ella, la mujer pesa 150 kilos de peso. Según relató después a la Policía, la menor gritaba que no podía respirar, pero eso no hizo que su madre se levantara de encima. La pequeña terminó muriendo ahogada.

Los médicos que fueron hasta el lugar de los hechos no pudieron salvar la vida de la pequeña. Según contó la propia Verónica Green, antes de que ocurriera todo, había llamado a su hermana para que le ayudara con su hija, «estaba descontrolada», le explicó a los agentes más tarde. La tía, que presenció la escena junto al padre, ha relatado que la madre también golpeó con una regla y con una vara de metal a su hija. También explicó que la mujer siguió aplastando a la niña dos minutos después de que la pequeña empezara a quejarse.

La Policía ha detenido a Veronica Green, a su marido y a hermana, los dos últimos están acusados de cómplices de asesinato, por no evitar que la madre asfixiara a la niña.