Si eres mujer y heterosexual, disfrutas menos del sexo Un estudio ha concluido que en las relaciones heterosexuales, las mujeres tienen menos orgasmos C. GARCIA Miércoles, 31 enero 2018, 11:31

La revista Archives of Sexual Behavior ha publicado un estudio que concluye que las mujeres heterosexuales alcanzan menos el orgasmo que el resto de personas. La razón podría la educación, los diferentes tabúes que ha creado la sociedad o una falta de comunicación derivado de los dos anteriores.

En la investigación se tomó una muestra de 52.588 personas de Estados Unidos de entre 18 y 65 años. De ellos, 26.032 eran hombres heterosexuales, 452 hombres gays, 550 hombres bisexuales. Por el lado femenino, 24.102 eran mujeres heterosexuales, 340 lesbianas y 1.112 mujeres bisexuales.

El resultado del estudio indica que son los hombres (en general) los que tienen más facilidad para alcanzar el clímax. Les seguirían las mujeres homosexuales, después las bisexuales y finalmente las heterosexuales.

Los investigadores creen que el problema radica en los tabúes sexuales que ha creado la sociedad. Sobre todo en las relaciones heteronormativas hay menos libertad a la hora de experimentar o de atreverse a pedir ciertas cosas. En muchas ocasiones las mujeres no se deciden a sugerir nuevas prácticas a sus parejas, por miedo a parecer «fáciles» o «viciosas».

Los hombres lo tienen más fácil, dado que en la mentalidad de muchas personas está que una relación sexual no se completa si no hay penetración, ellos salen ganando casi siempre. Es con la penetración con lo que ellos pueden alcanzar más rápidamente el orgasmo. Sin embargo, en el caso de ellas no siempre es posible y necesitan otro tipo de estímulos.

El estudio deja claro que el problema de que una mujer no llegue al orgasmo no es físico, sino mental o social. «El hecho de que las mujeres lesbianas tengan más orgasmos que las mujeres heterosexuales indica que muchas mujeres heterosexuales podrían experimentar mayores tasas de orgasmo».