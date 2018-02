Muere una joven por una descarga eléctrica mientras escuchaba música La familia se encontró a la chica con los auriculares fundidos en las orejas C. GARCÍA Domingo, 25 febrero 2018, 22:50

Una joven brasileña de 17 años falleció hace unos días supuestamente por una descarga eléctrica, aunque la causa está por confirmar. Según explicaron los familiares de la víctima en medio brasileños, al llegar a la casa encontraron a la chica tendida en el suelo inconsciente, con el móvil cargando y los auriculares fundidos en sus orejas.

Los padres llevaron a la joven al hospital más cercano, pero era demasiado tarde. El médico que le atendió explicó que había recibido la descarga una hora antes. A pesar de ello, las causas de la muerte están por confirmar.

Los investigadores creen que la chica no habría muerto si hubiese tomado las medidas de seguridad correspondientes. No es la primera vez que ocurre un caso similar con dispositivos móviles. Cuando estos se están cargando es conveniente no tenerlo demasiado cerca porque suelen sobre calentarse.