«La montaña es el mejor campo de entrenamiento; el desafío total» Cazadores de montaña del Galicia 64, en una marcha en el Pirineo. Lunes, 15 enero 2018, 11:14

Es posible que lo más cerca que lleguemos a estar cualquiera de nosotros del trabajo de David Vaquerizo es sentados frente a una pantalla de cine. El coronel al mando del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 atesora tal cantidad de historias relacionadas con la montaña, la nieve, la ventisca y el frío, que uno no puede dejar de pensar que pasar la vida entre riscos imprime carácter. Él dice que, cuando era un chaval, para un chico de Jaca las oportunidades eran muy pocas: o tirarte a los bares, o a la montaña. Está claro que él optó por lo segundo. «La montaña saca todo lo bueno y malo que hay en cada uno de nosotros. Cuando las cosas se complican, nadie engaña a nadie. Esa es una máxima indiscutible. También, que no se me ocurre mejor escuela». El coronel habla orgulloso de su regimiento. «Nuestra actividad profesional, y especialmente la mía, ha estado ligada siempre a la montaña. Sabemos que nuestro trabajo se desarrolla en un medio complicado, hemos dormido en iglús infinidad de veces y hemos pasado más de un apuro. Todo eso no hace más que confirmar que la montaña es el desafío total. He estado en Afganistán varias veces y he vivido algunas situaciones complicadas en las que el riesgo era evidente. Entonces te das cuenta de que la montaña es el mejor campo de entrenamiento. Te pone en tesituras distintas y muchas veces complicadas cada día. Es importante cuando, de las decisiones que tomes, buenas o malas, depende la vida de tus hombres».