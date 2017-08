Mitos y leyendas del DNI que creías ciertos y no lo son ¿Nos dan el número de un fallecido? ¿El número de atrás indica cuánta gente se llama como tú? C. GARCÍA Miércoles, 2 agosto 2017, 08:10

Lo que sabemos seguro del Documento Nacional de Identidad (DNI) es que nos identifica mediante un número, el nombre y una fotografía, deberíamos llevarlo siempre y es personal e intransferible. Pero poco más nos aporta a nosotros, simples ciudadanos españoles, además de hacer decenas de teorías sobre la cantidad de números que se pueden ver en su reverso.

Desde siempre se han tratado de hacer teorías sobre qué significarían esos números que no tienen ningún sentido aparente. Entre ellas estarían las siguientes que desmitificamos para que seas el 'cuñado' de las proximas conversaciones sobre este tema.

- El número de la parte posterior indica cuántas personas se llaman como tú

Esta es una falsa creencia tan repetida que algunos lo tienen casi asimilado com cierto. Algunos creen que el último número de la serie que aparecen separados por el signo '<' indica la cantidad de personas que tienen tus mismos nombre y apellidos. En realidad no es más que un dígito de control, solo válido para la lectura de máquinas.

- El número depende de la provincia

Esto es una verdad a medias. El número no está relacionado con el lugar de procedencia, sin embargo sí es cierto que se dan unos lotes a cada una para hacer los números de identificación. A pesar de ellos, se pueden reasignar las sobras de estos lotes a otros lugares, por lo que no está exactamente vinculado el número con la provincia.

- Un número bajo implica que anteriormente perteneció a un fallecido

Esta leyenda también es aceptada por muchos como real y no lo es. Ningún número del DNI ha pasado por dos personas diferentes, son perpetuos. Cada persona tiene o ha tenido el suyo y, cuando alguien muere, ese número sigue siendo suyo. Nuestro no número no pasará a nadie después de morir.

- La letra del DNI se asigna al azar

La letra del DNI es asignada por un sistema matemático. Se puede calcular dividiendo el número entre 23 y el resultado decide la letra según el resto de la división. Aquí está la tabla de equivalencias con las letras de abecedario.

- El DNI indica si tienes antecedentes penales

Hay personas que creen que, en la serie de números, letras y signos que aparecen en el reverso del carné, si además de símbolos '<' aparece alguno contrario, '>', es porque esa persona tiene antecedentes penales. Es falso, como apuntábamos, se trata de caracteres que lee una máquina.