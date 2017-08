Misteriosas criaturas marinas están empezando a atacar a los humanos Se desconoce qué animal ha atacado al joven australiano, aunque se presume que se trataría de diminutos invertebrados F. OLMOS Lunes, 7 agosto 2017, 12:39

El espeluznante ataque ha ocurrido en la playa Victoria, en Melbourne (Australia). Sam Kanizay, el joven que sufrió las heridas, de 16 años de edad, ni tan siquiera se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre hasta que atrajo todas las miradas. Su padre intentó frenar la hemorragia por sí mismo pero fue imposible, por lo que le llevó al hospital. Cuando le preguntaron qué había ocurrido no podría explicarlo. El joven ni tan siquiera había sentido dolor.

En un principio se creyó que sus heridas podrían ser cortes provocados por medusas, pero se descartó esa opción al limpiarle la sangre. Aparentemente unas criaturas marinas desconocidas, diminutas sin duda, fueron las causantes de la hemorragia al devorar la carne de sus piernas.

El profesor especializado en invertebrados Alistair Poore 'apostaba' en declaraciones al medio The Guardian que se trataba de un ataque masivo de alguna especie como piojos marinos. Sin embargo se trata de una mera suposición y desde la Universidad de New South Wales son más prudentes al afirmar que nunca se habían enfrentado a nada parecido, por lo que prefieren no aventurar nada en absoluto.

El joven sigue en el hospital y es muy posible que deba acudir a un especialista.