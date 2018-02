Más de un millón de becarios que no cobran ni cotizan Domingo, 18 febrero 2018, 12:50

En España hay 1,4 millones de jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la Seguridad Social. Esta cantidad, facilitada ayer por el sindicato CC OO, engloba los contratos complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia. Según datos del Ministerio de Empleo y Servicio Público recogidos por la central sindical, al millón de estudiantes universitarios en prácticas externas que no cobran se le unen 282.000 alumnos de Formación Profesional, 63.000 desempleados en formación para el empleo y 100.000 personas en las otras tres modalidades de prácticas no laborales.

La secretaria de la Confederación de Empleo y Cualificación de CC OO, Lola Santillana, criticó la precariedad de los jóvenes trabajando bajo las modalidades de contrato en prácticas remuneradas, así como a tiempo parcial y en contrato para la formación y el aprendizaje, que ascienden a 193.126. Santillana instó al Gobierno a distribuir a las comunidades los 500 millones de euros que acordaron durante la reunión con el sindicato el pasado septiembre, y reprochó la parálisis del Ejecutivo.