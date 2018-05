¿Qué pasa si tocas el punto negro en este mensaje de WahtsApp? Consiste en una broma que se ha hecho viral durante los últimos días LA VERDAD Viernes, 4 mayo 2018, 13:29

Existe un famoso mensaje circulando por Whatsapp que, si aún no te ha llegado, seguro que lo hará muy pronto. Se trata de una broma en la que uno de tus contactos envía un círculo negro con una frase que indica que, al pulsarlo, toda la aplicación dejará de funcionar al bloquearse. Además, añade las palabras 'don't touch here' (no toques aquí), algo que incita todavía más a querer pulsarlo y ver qué sucede.

Sin embargo, no debes preocuparte si este mensaje llega a tu teléfono móvil, tan solo se trata de una broma que se ha hecho viral en los últimos días. Es cierto que al pulsar ese círculo negro, el teléfono se bloquea, aunque puedes estar tranquilo, no se trata de un virus ni tu móvil quedará así para siempre.

Lo que ocurre al pulsar 'don't touch here', las palabras que acompañan al círculo negro, es que en su interior se esconden miles de caracteres que WhatsApp no es capaz de procesar, provocando un bloqueo inmediato de la aplicación y seguramente también del dispositivo. Además, la gracia del mensaje reside en que han podido ocultar todos estos caracteres de manera que nadie puede verlos.

No obstante, si a pesar de conocer que no existe ningún virus no quieres que tu teléfono se bloquee, tan solo basta con no pulsar el mensaje o simplemente eliminarlo cuando llegue a tu dispositivo.