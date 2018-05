La mejor tiradora de cerveza de España Esta hostelera de Orihuela ha ganado el premio en el que han competido 20 participantes de todo el país EUROPA PRESS Martes, 8 mayo 2018, 11:02

La hostelera alicantina Davinia Martínez ha ganado este lunes la final del V Campeonato Nacional Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza, en el marco del XXXII Salón de Gourmets de Madrid, donde 20 profesionales de toda España han competido por alzarse con el título de mejor tirador.

La campeona procede del restaurante El Divino de Davinia Martínez en Orihuela (Alicante) y tras alzarse con el premio ha manifestado estar «feliz de haber conseguido este título». «Era la primera vez que me presentaba y no me esperaba llegar a ser la campeona porque el nivel en la final ha sido muy alto», ha declarado.

La nueva Mejor Tiradora de Cerveza de España del V Campeonato Estrella Galicia es una «apasionada de la cerveza y de la solemnidad que hay detrás de un buen servicio de cerveza», según ha recogido la organización del certamen en un comunicado.

Davinia Martínez ha explicado que para tirar una buena cerveza hay que «pensar en que la estás preparando para ti mismo». «Por eso, hay que ser muy preciso a la hora de tirar la cerveza y tener varias pautas en mente», ha agregado.

En esta final de la V edición han participado 20 hosteleros, seleccionados entre los candidatos de las finales regionales que desde el año pasado se han celebrado en Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco.

Los participantes tuvieron que demostrar a expertos del jurado su destreza, eficacia y rapidez tirando cañas, sirviendo cerveza de botella, servicio de bandeja y conocimiento y cultura sobre el mundo cervecero en tiempo limitado en grupos de cinco.

La dotación económica para el ganador ha sido de 1.000 euros y un trofeo. El subcampeón ha recibido 600 euros y se han entregado también tres accésits de 150 euros. Estos cinco finalistas han recibido también el premio de su peso en cerveza. Además, todos los participantes en la final reciben un diploma acreditativo con su clasificación.