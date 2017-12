¿Es la lechuga buena para la memoria? Sumar una ración diaria de vegetales de hoja verde puede ser una forma de cuidar la salud mental. Hallan una asociación entre comer una ensalada diaria y la mejor salud cerebral LUIS ALFONSO GÁMEZ MADRID Domingo, 31 diciembre 2017, 15:25

Incluir en la dieta una ración diaria de ensalada con vegetales de hoja verde puede ralentizar el deterioro cognitivo propio del envejecimiento, afirma en la revista 'Neurology' un grupo de científicos estadounidenses después de un estudio en el que han participado 960 personas. Los autores no se atreven a ir más allá del 'puede' porque no han descartado otras posibles causas de esa mejor salud cerebral. Sin embargo, los resultados de su investigación confirman los de otros trabajos que «asocian fuertemente» el consumo habitual de lechuga cruda y espinacas, berza y otros vegetales verdes cocinados con una mejor memoria. Según el nuevo estudio, el declive cognitivo de quien come cotidianamente ensalada es mucho más lento.

La investigación, que forma parte del Proyecto Memoria y Envejecimiento de la Universidad de Rush, empezó en febrero de 2004 con 1.545 voluntarios, jubilados del área de Chicago. Al final, lo completaron 960, todos ellos sin problemas de demencia y con edades comprendidas entre 58 y 99 años. Cada uno participó en el experimento una media de 4,7 años, completó cuestionarios sobre su dieta -en los que se le preguntaba con qué frecuencia comía ciertos alimentos- y puso a prueba sus habilidades de razonamiento y memoria una vez al año.

Objetivo Estudiar el declive cognitivo y su relación con distintos nutrientes de los vegetales de hoja verde. Sujetos 960 con edades comprendidas entre 58 y 99 años . Resultado Los cerebros de quienes comen una o dos ensaladas al día parecen once años más jóvenes que los de los que no las comen.

Los investigadores dividieron a los sujetos -la edad media era de 81 años- en cinco grupos, según el peso de los vegetales de hoja verde en su dieta. El consumo diario de los que más ensalada comían era de 1,3 raciones, mientras que en el otro extremo estaban los que solo llegaban a 0,1. Con el paso de los años, los científicos constataron un declive en las habilidades cognitivas de todos los individuos, pero bastante más lento entre quienes seguían una dieta más verde. «Los cerebros de aquellos que consumían una o dos raciones diarias eran el equivalente a once años más jóvenes en comparación con los de aquellos que raramente o nunca consumían vegetales de hoja verde», aseguran en la revista.

Los resultados se mantuvieron tras eliminar otros factores que pueden afectar a la salud cerebral, como el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, el nivel educativo y el ejercicio físico y mental. El estudio, advierte su directora, Martha Morris, del Centro Médico de la Universidad de Rush, no demuestra una relación causa-efecto entre vegetales y mejor salud cerebral, sino solo una asociación, y no se pueden descartar otras razones del efecto observado. Pero, añade, «sumar una ración diaria de vegetales de hoja verde a tu dieta puede ser una manera sencilla de cuidar tu salud mental».