Lealtad canina en la milicia

¿Qué sucede aquí? ¿Ahora son los humanos los que se ponen firmes ante los perros? Esta foto ilustra la fidelidad del animal a su adiestrador, que se encuentra entre los soldados en formación. Este pastor alemán del Ejército chino, que responde al nombre de Duo Duo, aprende rápido. Sirve a la patria en Suqian, en la provincia de Jiangsu. Su cuidador, Wang Xudong, se puede enorgullecer de contar con un gran amigo de cuatro patas. Wang y sus compañeros estaban saludando al responsable del puesto de guardia cuando Duo Duo, que había estado patrullando momentos antes, al ver a su amo -recio el gesto, solemne en su hieratismo-, se levantó sobre sus patas traseras y saludó a la manera castrense a su maestro y camaradas, prontos a retirarse. El adiestrador -no se sabe exactamente cuál de los soldados es- recibió una alta dosis de autoestima. No hay mejor homenaje para un soldado que la lealtad expresada por un compañero de fatigas. Wang, que a estas alturas ya está en casa disfrutando de la vida civil, no olvidará a su colega perruno, aunque no vista uniforme de camuflaje. El perro se mantuvo firme durante diez segundos, hasta que se deshizo la formación.