Un jueves cualquiera de David Domingo, 20 mayo 2018, 11:42

Se levanta a las cinco de la mañana y carga la mercancía a las seis en un polígono. Trabaja entre 12 y 14 horas diarias. Durante las primeras hace las entregas exclusivas, documentos y piezas que hay que entregar en mano antes de las diez. Luego atiende a los comercios, después a los particulares y vuelve a recoger paquetes de clientes que etiqueta y cataloga en el almacén. Muchos días no come o se tiene que conformar con un bocadillo a la carrera. Al llegar la noche, habrá completado unas 110 entregas, que pueden llegar a 140 en jornadas especialmente complicadas. «Cuando la gente compra algo, lo quiere para ayer», dice. Como las tiendas virtuales no cierran, el público compra mucho en fin de semana. Por eso el martes reparte sin descanso. Todo este ajetreo diario, para sacar mil euros limpios al mes.