Un joven, a punto de morir por morderse las uñas «Mi madre me llevó corriendo al hospital. Lo siguiente que supe es que estaba en una camilla con un goteo en el brazo» LA VERDAD Viernes, 4 mayo 2018, 13:33

Luke Hanoman, un joven británico de 28 años, ha tenido que pasar varios días hospitalizado debido a una grave infección que se había extendido por todo su cuerpo. El hombre, padre de dos niños, tenía tendencia a morderse las uñas, según informa el 'Daily Mirror', algo que podría haberle provocado incluso la muerte.

El británico comenzó a sentirse mal después de morder la piel de una de sus uñas, aunque en un principio intentó evitar a toda costa los síntomas: «Solía morderme las uñas todo el tiempo. Era algo nervioso. Y un día mordí la piel por el costado de mi uña. Me dolió un poco, pero no pensé nada. Estuve trabajando toda la semana y empecé a tener síntomas parecidos a los de la gripe que empeoraban gradualmente. Tenía sudores fríos, estaba temblando y luego estaba caliente. Y entonces mi dedo comenzó a hincharse y tuve ese latido insoportable. Empecé a estar muy raro y no podía concentrarme».

Cuando la salud del joven empeoraba por momentos, Luke Hanoman pensó que pasar un fin de semana tranquilo y relajado ayudaría a recuperarse. Sin embargo, al levantarse tras un largo día durmiendo, sintió que los síntomas eran cada vez más fuertes. «Pensé que podría dormir. Me acosté el viernes a la noche y trabajé a las dos de la tarde del día siguiente. Mi madre vino a verme y me preguntó si estaba bien porque debería haber estado despierto para entonces. Le dije que no me sentía bien», explicaba el operador de almacén, quien además añadía: «Mi madre me llevó corriendo al hospital. Lo siguiente que supe es que estaba en una camilla con un goteo en el brazo».

Luke tenía una temperatura corporal muy alta y líneas rojas por todo su cuerpo, unos signos muy comunes cuando una infección está propagándose por la sangre. No obstante, aunque el joven estuvo muy cerca de la muerte, los médicos consiguieron salvar su vida, evitando que la infección continuara extendiéndose: «Estaba en observación las 24 horas. Me dijeron que tuve suerte. Estaba cerca del shock séptico. Los doctores y las enfermeras fueron realmente buenos. No me dijeron lo malo que era porque creo que intentaban no preocuparme demasiado. Cuando me sentía mejor, me dijeron que tenía suerte de estar vivo».

En Inglaterra existen alrededor de 123.000 casos de sepsis cada año. Según el NHS, alrededor de 37.000 personas mueren anualmente a causa de esta infección. Además, Shamir Patel, fundadora y farmacéutica de Chemist-4-U.com, termina explicando que «quitar la piel alrededor de las uñas puede dejar heridas abiertas que pueden infectarse rápidamente. Parece una historia de terror médica, pero es un hecho que la sepsis y otras infecciones pueden ser causadas por alguien que accidentalmente muerde la piel. Cualquiera que tenga la costumbre de morderse las uñas debe conocer los riesgos involucrados y hacer todo lo posible para detenerlo».