Un joven comunica que es transexual y la reacción de sus compañeros se hace viral en las redes sociales «Mi nombre es Daniel y soy un chico trans, a partir de ahora me gustaría que me trataseis por lo que soy, un chico» LA VERDAD Lunes, 12 febrero 2018, 10:52

La historia de Daniel ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales. Ocurría cuando el joven de 18 años decidió revelar a sus compañeros que es transexual y que a partir de ese momento quería que lo tratasen como un chico.

“Bueno chicos, seré breve, debido a unos acontecimientos de mi vida y cómo me he sentido me he dado cuenta de lo que soy de verdad así que me quiero presentar de nuevo tal cual soy: encantado, mi nombre es Daniel y soy un chico trans, a partir de ahora por tanto me gustaría que me trataseis por lo que soy, un chico”

La valiente decisión de Daniel tuvo la aprobación de sus compañeros que reaccionaron de la mejor manera posible, actuando con normalidad y mostrando todo el apoyo a su compañero. “Ole tú Daniel” o “encantada Daniel” fueron algunas de las respuestas que contestaron los componentes del grupo de Whatsapp.