El ingenioso truco para quitarte la arena de los pies en la playa El método definitivo para no llevar a casa ni un grano de arena y que hasta un niño puede hacer C. GARCÍA Jueves, 27 julio 2017, 08:13

La playa está compuesta de dos cosas: el mar y la arena. Con la primera podemos disfrutar y remojarnos para huir de las altas temperaturas; la segunda ensucia y sirve para que los niños la almacenen en partes de su cuerpo que ni sabías que existían.

¿Qué madre no ha pronunciado la famosa frase de: «¡me habéis traído la playa aquí!» después de un día en el mar? Pues ya no hay excusa para dejar la arena en la playa y no llevarla a casa. Un padre muestra en Youtube su infalible truco para quitar la pegadiza tierra de los pies de su hija.

Usando polvos de talco sobre los pies manchados, está se cae rápidamente y los deja impolutos. En el vídeo donde hace la demostración, la pequeña también se quita ella misma la arena para dejar claro que es muy sencillo.