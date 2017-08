Indemnizan con 27.000 euros a una mujer tras caerse en una acera en mal estado Una baldosa en mal estado / Foto de archivo La mujer pedía 47.689 euros pero el Consultivo señala que la acera sólo tuvo la culpa en un «30%» del desafortunado incidente ÁNGELES PEÑALVER / IDEAL Martes, 1 agosto 2017, 12:10

Una vecina de Íllora (Granada) solicitó ser indemnizada por el Ayuntamiento de su pueblo con 47.689 euros tras sufrir una caída en la calle y alegar que el accidente se produjo por el mal estado de la acera. Tras estudiar el caso, el Consejo Consultivo de Andalucía se pronunció hace dos semanas y le dio la razón a la mujer, pero sólo en parte. El órgano superior, valorando el conjunto de circunstancias del incidente, ha concluido que la acera sólo «tuvo la culpa en un 30%» del desafortunado suceso.

Según el análisis de los juristas del Consultivo, existen otras circunstancias que necesariamente han de tenerse en cuenta y que la propuesta de resolución de la vecina no analiza. «Así, no tiene en consideración que la reclamante conocía la zona, pues se cayó cuando salía de la casa de una amiga (o cuando iba a ella), que la hora de la caída (17 horas) permitía apreciar el mal estado del acerado, lo que debió llevarle a extremar la precaución, y que tenía casi 49 años en el momento del accidente, lo que implica una mayor seguridad en la movilidad. Tales factores deben tenerse en cuenta para moderar la influencia del mal estado del acerado en la producción de la caída, máxime cuando no se trata de un defecto que se revele de forma súbita o que sea de difícil apreciación por el usuario de la vía pública; ya que todo el acerado era defectuoso y debía saberlo la interesada», concluyen los expertos.

Así que mientras la reclamante cuantificaba la indemnización pretendida en un total de 47.689 euros, la administración municipal consideraba que el daño había de valorarse en 27.125 euros. «Eso último es lo que este Consejo considera adecuado pues tal determinación se realiza tras un minucioso peritaje», abunda el dictamen al que ha tenido acceso IDEAL.

