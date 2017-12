Este trabajador de un banco lleva seis meses contando 1,2 millones de monedas de 1 y 2 céntimos De una herencia C. GARCÍA Miércoles, 20 diciembre 2017, 09:39

Un empleado del banco alemán Deutsche Bundesbank ha tardado seis meses en contar las monedas que un cliente dejó en herencia. El fallecido era un camionero retirado que había acumulado en toda su vida varias toneladas de marcos alemanes, una moneda que no está en vigor desde 1999, cuando el euro entró en circulación.

Wolfgang Kemerei es el banquero al que le han cargado la tarea de contar todas las monedas, de uno y dos céntimos. Tras medio año contándolas, las 2,5 toneladas han resultado 8.000 euros. A pesar de parecer un trabajo muy pesado, a Kemerei no disgusta hacerlo, según reconoció: «Cada moneda ha pasado por mis dedos. Me encanta este tipo de trabajo, en ese sentido no tengo ningún problema con la tarea».

La razón de no usar una máquina para contar las monedas es que algunas estaban pegadas entre sí u oxidadas, por lo que la cuenta no habría salido correctamente.