Qué hacer si tu hijo contrae la enfermedad 'mano-pie-boca'

El jefe del servicio de Pediatría de La Arrixaca, Manuel Sánchez-Solís, da las claves para atajar este virus tan contagioso en niños

El síndrome 'mano-pie-boca' ha experimentado un auge entre los niños en los últimos años, al menos así lo ha notado la Asociación Murciana de Pediatría (APERMap), aunque según explica su presidente, Antonio Iofrío de Arce, «no existe razón para alarmarse, ya que no es una enfermedad que pueda extenderse por toda la Región, sino que se presenta en círculos cerrados».

Esto quiere decir que los brotes aparecen normalmente «en guarderías, colegios o familias, pero que en pocos días remiten, porque es una enfermedad benigna y de poca gravedad», asegura Manuel Sánchez-Solís, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Para prevenirla, el especialista ha respondido a 6 cuestiones que todos los padres y madres deberían saber:

1. ¿El síndrome 'mano-pie-boca' puede tener complicaciones serias?

«Muy rara vez puede presentar complicaciones que produzcan afecciones importantes. Es una enfermedad infecciosa propia de la infancia, aunque ocasionalmente pueden padecerla adolescentes y adultos. Lo normal es que aparezca en niños menores de cinco años».

2. ¿Cuáles son los síntomas?

«Cuando un ñiño se contagia presenta fiebre que habitualmente no es muy alta, lesiones ulcerosas en la lengua, el paladar y alrededor de la boca, y manchas o vesículas en manos y pies, de ahí su nombre 'mano-pie-boca'. Sin embargo, pueden no presentarse todos los síntomas al completo».

3. ¿Cómo se contagia?

«El contagio es producido por virus, que normalmente se elimina por las heces. Por eso es frecuente en guarderías y en círculos de niños pequeños. De todas formas, me gustaría incidir en que esta enfermedad no es tan infecto contagiosa como el sarampión y la varicela. No se transmite con tanta facilidad».

4. ¿Hay tratamiento?

«No. No existe vacuna y no hay un tratamiento efectivo contra este virus, porque no es grave. La fiebre se trata con paracetamol, las heridas de la boca con un antiséptico bucal y para las manos y pies no hay nada concreto. Es un tratamiento sintomático más que preventivo».

5. ¿Se puede prevenir?

«Para prevenir el contagio del virus es muy importante la limpieza exhaustiva de manos y el aislamiento de los enfermos, por eso los niños que tengan la enfermedad 'mano-pie-boca' no deben ir al colegio».

6. ¿Se deben preocupar los padres en exceso?

«No. En un par de días desaparece la fiebre y en una semana la enfermedad suele estar superada, no hay motivos para alarmarse. En los últimos meses parece que ha habido un brote del virus, pero a urgencias llegan pocos niños con él».