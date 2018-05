«Me gusta ser 'curvy', estoy orgullosa de mi cuerpo» 02:54 Mar Guillamón, finalista de Curvy Fashion Model. / Edu Botella / AGM Mar Guillamón es la finalista murciana del certamen Curvy Fashion Model, que busca mujeres con medidas naturales de toda España para darles la oportunidad de desfilar IVÁN ROSIQUE Murcia Domingo, 20 mayo 2018, 08:28

Poco a poco la industria de la moda empieza a ser consciente de que las modelos de talla 34 no representan a una gran mayoría de mujeres, esas que visten ropa de una 40 para arriba. El movimiento 'curvy' defiende la presencia de chicas con medidas más naturales en las pasarelas y los catálogos de las firmas de ropa. Su propósito es que la industria de la moda apueste por la pluralidad y la igualdad de oportunidades para mujeres de todas las figuras.

Con el objetivo de apoyar estos objetivos, el certamen Curvy Fashion Model ha celebrado castings en todas las comunidades españolas para encontrar a chicas con curvas dispuestas a convertirse en modelos. La finalista murciana, Mar Guillamón López, viajará en octubre a Barcelona para participar en una final donde desfilará para un jurado compuesto por responsables de agencias de cinco países y tendrá la oportunidad de convertirse en modelo profesional a nivel internacional.

Esta enfermera de 32 años consiguió destacar entre una veintena de aspirantes de distintas edades con al menos 110 cm de cadera y una altura de de 1.70. Ella viste una talla 46 «muy bien proporcionada», según María José Serra, directora del certamen y de la agencia organizadora Miah Management, quien destaca de ella «su personalidad y actitud, además de una belleza muy mediterránea».

La motivación de Mar Guillamón es principalmente ideológica. Como una infinidad de mujeres, durante su adolescencia sufrió en sus carnes la imposición de los cánones de belleza del sector de la moda. «Con 15 o 16 años no sabes nada, vas a comprarte unos pantalones y ves que no hay de tu talla. Eso te hace sentir que no eres normal», confiesa.

Descubrió el movimiento 'curvy' durante una estancia en Inglaterra, donde está más afianzado, y comenzó a sentirse representada por él. Para ella supone «una forma de vida que incluye quererse a uno mismo y aceptarse, en su mejor versión». Cuando se enteró de que el certamen Curvy Fashion Model celebraría un casting en Murcia decidió tirarse a la piscina y tratar de seguir los pasos de modelos como Ashley Graham, a la que considera una influencia.

Aunque a la aspirante a modelo no le gustan los estereotipos y considera que lo ideal sería que no hicieran falta las etiquetas, está encantada de ser 'curvy'. «Estoy orgullosa de mis curvas», afirma, y valora que el movimiento está sirviendo para alcanzar una serie de cambios muy positivos en la industria textil, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. «En España se han creado tiendas para mujeres XL pero desde mi punto de vista deberían existir tallas grandes en todas las tiendas, no solo en tiendas especiales», concluye.

María José Serra coincide en señalar que la tendencia está cambiando para mostrar la realidad de la población y responder a las exigencias de las llamadas «mujeres reales». «Este año hemos podido ver en el desfile de Dolce&Gabanna a modelos 'curvy' compartiendo pasarela con modelos más delgadas, así como mujeres de todas las edades», destaca.

Aunque los cánones del '90-60-90' siguen muy arraigados en la publicidad, iniciativas como el certamen Curvy Fashion Model y mujeres como Mar Guillamón demuestran que se ha puesto en marcha un cambio de mentalidad que apuesta por la naturalidad y un estilo de vida saludable. Que se prepare la industria de la moda porque vienen curvas.