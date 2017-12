La Guerra Civil, los anarquistas y el abuelo del alcalde Club social. Antonia, emigrante colombiana, tras la barra del bar donde se suelen reunir los vecinos. / Álvaro Calvo Lunes, 18 diciembre 2017, 12:32

La guerra cultural entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña viene de antiguo. Las pinturas murales fueron arrancadas en 1936 ante el peligro de que fueran destruidas. No en balde, la iglesia fue incendiada al comienzo de la Guerra Civil. El abuelo y el bisabuelo del actual regidor, Ildefonso Solillas, se batieron el cobre para proteger el patrimonio artístico cuando un grupo de milicianos anarquistas entregaron a las llamas el templo. Por eso a Solillas le desquicia que algunos catalanes argumenten que fueron los sijenenses quienes incendiaron el convento. «Esto todavía no ha terminado. Nos tienen que devolver las pinturas murales», dice el alcalde, quien no oculta su malestar por el afán de protagonismo que ha mostrado el Gobierno de Aragón de repente, cuando él personalmente se ha sentido poco respaldado en el largo contencioso. La desidia del Gobierno central y de las instituciones, dice, obedece a razones de oportunismo político. Hace años, ni los Ejecutivos del PSOE ni los del PP pusieron demasiado interés en escuchar las voces que clamaban contra el «saqueo». Entonces convenía no incomodar a Jordi Pujol, que tenía la llave en el Parlamento para garantizar la estabilidad en el Congreso. «Pujol declaró el tesoro de Sijena patrimonio catalán protegido, pese a que era monumento nacional desde 1923», subraya el regidor.