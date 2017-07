Google celebra el Día de los Abuelos, ¿por qué un 26 de Julio? Google celebra con un 'doodle' el Día de los Abuelos, celebrado en países como el nuestro, Argentina, Cuba, Venezuela u Honduras F. OLMOS Miércoles, 26 julio 2017, 09:56

El 26 de Julio se celebra el Día de los Abuelos en países como el nuestro, Argentina, Cuba, Venezuela u Honduras. Por ello Google ha querido rendir homenaje a la piedra angular de las comidas familiares de los domingos con uno de sus famosos 'doodle', en el que los representa en forma de árboles. Y es que para el gigante tecnológico no existe un símbolo mejor que transmita fortaleza, que no vigor físico, sabiduría, cobijo, amparo y edad que un árbol. No en vano son muchas de las cualidades de las que se han ido dotando a la figura de los árboles en la simbología de la gran mayoría de culturas.

Y, ¿por qué un 26 de Julio? Pues porque hoy se celebran San Joaquín y Santa Ana, considerados tradicionalmente los abuelos de Jesucristo. Aunque en realidad Santa Ana sólo es mencionada en los Evangelios apócrifos, no considerados libros sagrados por la mayoría del culto católico, sí que es cierto que San Joaquín, padre de la Virgen María y natural de Nazaret, es mencionado en la Biblia. Pese a todo, no es una efeméride aceptada de forma internacional por la ONU, que tiene fijado el Día de las Personas Mayores, en general, el 1 de Octubre.

Desde 1970 el número de personas mayores ha ido creciendo exponencialmente en España, hasta el punto de que se han multiplicado por 16 aquellos que han sobrepasado la centena de edad. Y se espera que lo sigan haciendo conforme la generación nacida entre el 58 y el 77 vaya creciendo. El porcentaje de población mayor de 65 años en este momento se sitúa en torno al 19% y se espera que alcance el 25,6% en el 2030. De ahí la alarma generalizada con el sistema de pensiones, ¿llegará el punto en el que deje de ser sostenible? ¿O entre los menores que no trabajan (ni por tanto cotizan) y los jubilados que tampoco caerá definitivamente el sistema?