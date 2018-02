El padre del bebé de la niña de 11 años que dio a luz en Murcia es su hermano de 14 Entrada del nuevo pabellón Infantil de La Arrixaca. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM El menor, cuando se produjo la relación sexual, tenía 13 años y por lo tanto es inimputable ALICIA NEGRE / AGENCIAS Murcia Lunes, 5 febrero 2018, 18:13

La Policía Nacional ha conseguido arrojar algo de luz sobre el caso de la niña de 11 años que dio a luz el pasado viernes en el hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia.

El Grupo de Menores (Grume) se ha acercado esta mañana hasta el centro hospitalario para tomar declaración a la familia y, según han confirmado fuentes cercanas al caso, esta ha revelado que el padre del bebé es el hermano de la niña, que actualmente tiene 14 años. En el momento en que se produjo la relación sexual y el embarazo, hace nueve meses, este menor tenía 13 años y, por lo tanto, era inimputable.

El Cuerpo Nacional de Policía seguirá tomando declaración al entorno de la menor y realizará pruebas de ADN para constatar que la información facilitada por la familia es cierta.

Un «caso excepcional»

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha señalado este lunes, en relación al suceso, que "esto son cosas absolutamente excepcionales. El año pasado tuvimos un caso, este año es otro, pero son totalmente excepcionales y no es nada habitual".

Villegas ha pedido "no utilizar una cosa como ésta demagógicamente. Esto está en el marco de una investigación", así no cree que "tengamos que juzgar ni culpabilizar nada hasta que no sepamos las características del caso" en concreto.

"No podemos echar la culpa al sistema educativo y sanitario de un tema puntual que ahora mismo puede ser, incluso, un delito", ha subrayado el consejero de Salud.

Finalmente, ha señalado que "nosotros no somos policías, estamos para ayudar a la gente, curarlos y decirles que tienen qué hacer para no enfermar", ese tema es más de Familia y de ver lo que ha pasado, "pero no culpabilizar enseguida al sistema".

Según Villegas, "hay que esperar, hay una investigación en marcha, y cuando se detecte y aclare todo, ya veremos qué ha pasado y si podemos ayudar de alguna manera".

Se trata del segundo caso asistido por el Hospital de la Arrixaca; el primero una joven de Fortuna de 12 años el pasado mes de noviembre. El segundo, fue este viernes, una menor de once años, que sigue ingresada en el centro hospitalario.

Otra menor da a luz en Murcia

Una menor de 16 años ha dado a luz en su casa de Torre Pacheco (Murcia), según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Al parecer, la menor ha sido trasladada al Hospital de Los Arcos, en San Javier, y el bebé ingresó en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, según las mismas fuentes.