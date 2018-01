Unos gimnasios 'low-cost' presumen de que sus socios tienen «un rollo en cada 'gym'» En las redes sociales muchos usuarios reprochan a la cadena su actitud sexista LA VERDAD Jueves, 11 enero 2018, 12:07

La polémica está servida, una vez más. Y una vez más también el objeto es una campaña de publicidad tachada de «machista» en las redes sociales. Y es que la cadena de gimnasios 'low-cost' Basic Gym, que de momento no tiene presencia en la Región ni alrededores, limitándose en su mayoría a Madrid, ha lanzado esta creatividad en la que recrean una ficticia conversación entre dos jóvenes. En ella uno pregunta al otro si ya no está en Tinder (la famosa aplicación para ligar) y el otro replica que no, porque desde que está en Basic Gym tiene «un rollo en cada 'gym'»:

El anuncio ha sembrado la controversia en las redes, donde se le ha tildado de sexista. Sin embargo se han defendido argumentando que «el sexismo está en los ojos del que mira» e incluso ha instado a una de las detractoras del anuncio a «ligar, que el carácter se vuelve mas agradable». Un eufemismo bastante desagradable.

ligar, puedes ligar en el metro, en el GYM, en la disco, en la calle.. que hay de malo en ligar..? Te animo a ello , el carácter se vuelve mas agradable — BasicFit_ESP (@BasicFit_ESP) 10 de enero de 2018

Para aquellos que no ven el machismo en esta publicidad.

Gimnasio es igual a tirarte a mujeres. Qué vendes? La suscripción a un gimnasio? NO. VENDES LAS MUJERES QUE ESTÁN EN ÉL. pic.twitter.com/PnBspWIFHP — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 10 de enero de 2018

Por si fuera poco el acoso que aguantamos en los gimnasios, ahora @BasicFit_ESP se promociona así. Qué asco. pic.twitter.com/E6io3qVPo0 — Ruth (@RuthFJz) 9 de enero de 2018