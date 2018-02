Gavilán o paloma

Por allá por los años cincuenta, un psicólogo de nombre B. F. Skinner, uno de los padres del conductismo, hizo un interesante experimento con un grupo de palomas. Consistía en introducir a las mismas en una caja en la que disponían de un botón. Y todo a modo de, si apretaban el botón, obtenían comida. Y bien. Las palomas apretaban y apretaban. Pero luego Skinner subió el nivel. Y ya no era que cada vez que apretaran obtuvieran comida, si no que esta podía salir o no. Aleatoriamente. ¿Qué dicen ustedes qué pasó? Pues pasó que las palomas apretaban el botón mucho más que antes. Pasó, parece ser, que las palomas apretaban de forma histriónica, compulsiva.

¿Y por qué ando con esto? Pues porque leí por ahí que un ‘millennial’ consulta su teléfono, de media al día, unas ciento sesenta veces. Lo que, echando la cuenta y si pensamos que una persona debe dormir unas ocho horas, me sale una vez cada seis minutos. Y eso de promedio. Porque, si entendemos que habrá pausas, entonces asumiremos habrá momentos en que la consulta será cada minuto, cada dos.

Y las palomas, claro.

¿Y por qué pasaba esto con las palomas? Pues por lo mismo, parece ser, que las personas nos vamos a las redes sociales. O sea, las notificaciones aleatorias. Ese no saber, cada vez que abrimos, qué nos vamos a encontrar. Lo que, acordarán ustedes conmigo, debe parecerse bastante a lo que siente un jugador con su cubo de monedas y ante su maquinita.

Y me preocupa la compulsividad (y los problemas de atención, que van los trastornos disparados entre los niños) pero me preocupa más lo otro. Esa búsqueda (obsesiva) de la satisfacción que proporciona el Like o el retuit. Esa como blandura del cerebro. Del carácter. Esa facilidad para acudir al consuelo pronto. Ese conformarse con lo que no es más que superficialidad gratuita. Esa predisposición a lo fácil (y a la manipulación en masa). Esa comodidad como de niños a los que les dan un caramelo y se conforman (y, por supuesto, los ingenieros que diseñaron las redes sociales siendo bien conscientes de ello, «explotación de una vulnerabilidad psicológica del cerebro humano» lo llaman).

Ah, dirán ustedes, pero ellos madurarán. O será eso que los viejos andan siempre diciendo de la siguiente generación. Y será. Que no se acabará el mundo y que todo seguirá bien. Sobre todo porque será el mundo de ellos (colapso mediante) y siempre lo habrá sido y no tendrán con qué comparar. Pero que dentro de su bolsillo llevan las nuevas generaciones (y ustedes) el poder de miles de ordenadores tratando de ofrecerles, atraerles, captar su atención. Los ordenadores y su caramelo. Y me aterra. Porque esta vez se trata del cerebro humano. Y quién sabe si de la capacidad humana de afrontar problemas, sufrimientos, contratiempos.