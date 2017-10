La foto por la que Bertín Osborne y Arévalo ya no se hablan A la Casa Real no le agradó la difusión de la fotografía, pero Bertín se mostró aún más enfadado F. OLMOS Lunes, 16 octubre 2017, 12:26

La relación de estrecha amistad que unía desde hace años a Arévalo y a Bertín Osborne está hoy atravesando un momento difícil. Tanto que el cómico madrileño reveló en el programa Sábado Deluxe que apenas mantienen ya el contacto. Y el motivo es, también, la polémica foto que tanto Bertín como Arévalo compartieron con el Rey emérito y la Infanta Elena pero que éste último subió a las redes.

«Tuve la mala fortuna de compartir ese momento en Twitter y parece ser que a la Casa Real no le sentó nada bien. Lo hice inocentemente. Yo creo que una imagen tan familiar y tan bonita...», contó el humorista durante el programa. «A Bertín es al que menos gracia le hizo. Me dijo que quitase la foto y desde entonces nada más nos hablamos por Whatsapp y solo me responde 'sí', 'no' o 'bien'». Arévalo se mostró confiado en recuperar la normalidad de su amistad porque «hace cinco meses de esto. No se qué mal cometí».