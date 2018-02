Las 7 formas de manipularte de los supermercados para que compres más Olores y estrategias de colocación de productos son algunas de las técnicas más usadas C. GARCÍA Miércoles, 14 febrero 2018, 08:16

Ya imaginabas que los supermercados nos manipulan. Se aprovechan de nuestras debilidades, uno de nuestros instintos más primarios: el hambre, la comida. Juegan con la colocación de los productos, las tentaciones por ciertos alimentos o se aprovechan de otros sentidos, como la vista o el olfato para terminar haciéndonos comprar mucho más de lo que queríamos en un principio.

A continuación te vamos a enumerar siete de esos trucos que muchas grandes superficies (y no tan grandes) utilizan para conseguir que los clientes compren más o se gasten más en su cesta de la compra.

1- Productos más caros a la altura de los ojos. Los más caros o los que tienen la fecha de caducidad más cerca. El caso es poner las cosas más fácil al consumidor para que termine llevándose lo que los vendedores quieren.

2- Las cestas y carros son cada vez más grandes. ¿Te has dado cuenta ya? En muchos de los supermercados a los que sueles ir las cestas y los carros son cada vez más grandes. ¿Por qué? Está claro que no es porque estemos para derrochar espacio. Al parecer, al compraador no le gusta esa sensación de vacío y cuanto más grande sea el contenedor más productos habrá en su interior.

3- Los olores. Algunos supermercados tienen incluso bombas que esparcen el olor del horno por diferentes puntos del local para los clientes sepan cuando está el pan y fomentar el hambre. Además, estas máquinas te guían hasta las panaderías para que compres.

4- Colocan los caprichos y tentaciones al principio. Esos alimentos que algunos consideramos prohibidos por tener más grasas y azúcares. Las galletas, la bollería, los platos precocinados o las chocolatinas se colocan en las entradas para que sea lo primero que nos encontramos al llegar.

5- Los productos saludables están después. Una vez hemos pasado la llamada 'zona peligrosa' aparecen las frutas y verduras. Es una manipulación en toda regla. El consumidor con el cargo en su conciencia tratará de sentirse mejor comprando algunos productos saludables. Puede que incluso sea lo que iba a comprar en un principio.

6- Los básicos se colocan al final. El agua, los huevos, la leche suelen estar en el final del local o en rincones. La razón es que de este modo se obliga al comprador a recorrerse todo el supermercado y que vea otros productos potencialmente necesarios para él.

7- Las ofertas 2x1. Son auténticas gangas en las que muchos terminan cayendo. Puede que no tuvieses pensado comprar eso, pero la oferta te ha tentado y ha terminado convenciéndote. No solo te llevas uno, te vas con dos y sin saber si te apetecía comprarlo.