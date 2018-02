Expulsan a una pareja gay de un avión en Madrid «En mi avión no entran dos maricones», dijo la revisora a la pareja C. GARCÍA Domingo, 25 febrero 2018, 22:34

Según publica el portal Los Replicantes, una pareja gay se disponía el pasado viernes a pasar un fin de semana romántico en Oporto. Para ello iban a coger un avión en Madrid y viajar hasta la ciudad portuguesa, pero todo se truncó cuando dieron con una revisora que no les permitió embarcar.

Al parecer, todo empezó cuando la supervisora pidió la documentación a los dos chicos. Uno de ellos llevaba el DNI y la trabajadora le dijo que no podía subir al avión con ese documento. Lo cierto es que para ir a Portugal no es necesario el pasaporte, basta con ese documento de identidad que el chico presentó. Cuando la pareja le pidió explicaciones, la supervisora dijo: «A mi avión no suben dos maricones».

La pareja se quedó sin su viaje y el avión voló a Oporto sin que la compañía cancelase el vuelo. Según explican desde Ryanair, compañía que operaba el trayecto, la trabajadora dijo que los chicos habían tenido un comportamiento «violento», por lo que se optó por no dejarles subir al avión.

La pareja ha denunciado la situación en las redes sociales. También cuentan que la responsable cerró la puerta del avión delante de ellos y les dijo: «que tengáis un buen viaje, ah no, que las maricas se quedan».