Las excepciones que «perjudican al consumidor» Lunes, 15 enero 2018, 10:50

Además de las demandas que ha interpuesto Facua ante la Comisión Europea y ante la Fiscalía de España para que se investiguen los posibles delitos en los que hubiera podido incurrir Apple, la compañía podría enfrentarse en nuestro país a alguna demanda judicial. En España no está tipificado como delito la obsolescencia programada. Sin embargo, Benito Muros asegura que está en conversaciones con un despacho de abogados que está interesado en recopilar toda la información que esté a su alcance, con la posibilidad de presentar una demanda colectiva contra Apple por los posibles afectados. «Es complicado», reconoce Muros. Y no sólo porque no sea un delito como tal en España, sino porque la ley de garantías también ofrece una serie de excepciones «que perjudican al consumidor».