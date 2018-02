El error que casi todos cometemos en el cuidado de la piel en invierno En invierno nos ilumina el mismo sol que en verano, el daño que puede llegar a hacernos es el mismo C. GARCÍA Jueves, 1 febrero 2018, 10:16

Seguramente piensas que en invierno las cremas protectoras de sol están de más en nuestros básicos. Que el sol no quema. Que no hay riesgo de quemaduras. Error. En esta época del año el astro rey puede ser igual de dañino que en verano. «Que no te engañen las bajas temperaturas: los rayos del sol son igual de intensos y dañinos independientemente de lo que digan los termómetros», afirma un experto en la materia.

Por ello, usar crema solar se hace necesario también en invierno. Especialmente si practicas deportes en la nieve, como esquí o snowboarding, el sol puede ser más perjudicial en la piel. Esto se debe a que las radiaciones ultravioletas se reflejan en la nieve hasta en un 80%. En la arena de la playa se reflejan un 25%.

Lleva cuidado con el sol todo el año y sigue estas recomendaciones.

- Utilizar protectores físicos, como gorros, sombreros...

- Cuidado con el sudor. Te arrastra el protector solar y pierdes la protección.

- No olvidar los labios. También pueden tener problemas con el sol.

- Observar los lunares y las pecas.