Entre 170 y 220 entregas diarias para ganar 1.200 euros al mes Domingo, 20 mayo 2018, 11:42

En los últimos cinco años el comercio electrónico se ha multiplicado por diez en España, de acuerdo con datos de la patronal, Uno Logística. La compañía Amazon, de la que es dueño Jeff Bezos, lidera el sector. Hace poco, los días 21 y 22 de marzo, los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) de la multinacional estadounidense fueron a la huelga. El hombre fuerte de Amazon en España, el director general, François Nuyts, presentó su dimisión, una decisión que la compañía desvincula del éxito de los paros. El delegado sindical de CC OO en el almacen de San Fernando, Douglas Harper, ha visto cosas insólitas. Dice que «las prisas hacen que se descuide a veces la seguridad, de manera que en ocasiones el remolque de un camión se desengancha y da un susto a los trabajadores».

Javier, repartidor de Amazon, es un asalariado de una empresa que trabaja en exclusiva para el gigante norteamericano. «No des muchos detalles porque somos cuatro gatos y me identificarían enseguida». Realiza entre 170 y 220 entregas diarias, casi todas en el distrito madrileño de San Blas. Consigue unos 1.200 euros al mes, aunque le gustaría trabajar en lo suyo, la carpintería. «En teoría llevo paquetería de menos de 15 kilos. Pero es fácil que te metan un pedido de tres cajas de diez kilos cada una; es lo que hay. Siempre intento acordar con el cliente una hora de entrega lógica. Si no está, intento una segunda entrega y si también falla se encarga otro compañero». Es reivindicativo y no se amilana. «Soy como soy y no me dejo pisar. No soy esclavo de nadie», sentencia.